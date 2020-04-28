"ساما": القروض العقارية للأفراد تقفز إلى أكثر من 71 ألف عقد خلال الربع الأول من 2020

حققت نموًّا بنسبة 127 % وتجاوزت إجمالي ما قُدِّم خلال 2018 كاملاً

سجَّلت أعداد عقود التمويل السكني الجديدة للأفراد خلال الربع الأول من العام الحالي 2020 نحو 71،554 عقدًا، بقيمة تجاوزت 31.8 مليار ريال، مقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل، ومحققة نموًّا بنسبة 127 % في أعداد القروض، ونحو 113 % في التمويل، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي 2019، الذي سجل 31،462 عقدًا، بقيمة 14.9 مليار.

وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" اليوم عبر نشرتها الشهرية أن عقود التمويل العقاري الجديدة للأفراد سجَّلت نموًّا، تجاوز 91 % خلال مارس 2020 بعدد 23،247 عقدًا مقارنة بنحو 12،148 عقدًا في مارس 2019، فيما ارتفع حجم التمويل بمقدار 99 %، بقيمة تجاوزت 11 مليار، مقارنة بالشهر نفسه في 2019، الذي سجل قرابة 5،560 مليار ريال. كما نما حجم قروض مارس السكنية بنسبة 3 % عن الشهر السابق فبراير 2020، الذي وصل حجم التمويل خلاله إلى 10.7 مليار ريال.

وأشارت النشرة إلى أنه تم إبرام 97 % من قيمة تلك العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أُبرمت 3 % منها عن طريق شركات التمويل العقاري. واستحوذت الفلل السكنية في شهر مارس على النسبة الأكبر من التمويل بواقع 8،865 مليار ريال، أي 80 % من إجمالي حجم التمويل المقدَّم من البنوك وشركات التمويل. فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بنحو 16 % بقيمة 1،756 مليار ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 4 % بقيمة 421 مليون ريال.

فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في شهر مارس 2020 نحو 21،978 عقدًا، بقيمة إجمالية بلغت 10.4 مليار ريال، مشكلة قرابة 95 % من إجمالي عدد العقود المبرمة عن طريق البنوك وشركات التمويل، وما نسبة 94 % من إجمالي التمويلات خلال شهر مارس 2020.

يُذكر أن الإحصاءات الرسمية للمؤسسة أظهرت نمو عدد القروض العقارية للأفراد خلال العام الماضي 2019 بمعدلات تاريخية، تجاوزت 3.5 ضعف ما قُدم من قبل بنحو 179،217 عقدًا، بقيمة 79،128 مليار، فيما بلغت قروض التمويل بنهاية 2018 نحو 50،496 عقدًا، بقيمة إجمالية تقارب 29.503 مليار ريال. وفي عام 2017 قرابة 30،833 عقدًا بقيمة 21،025 مليار ريال. أما 2016 فقد شهد توقيع نحو 22،259 عقدًا تمويليًّا بقيمة 17،096 مليار ريال.