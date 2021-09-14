المغرب تسجل 2785 إصابة جديدة بكورونا و65 حالة وفاة

سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 2785 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 908349 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 65 حالة وفاة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 13683 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 866064 حالة.
خلال الساعات الـ 24 الماضية
سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 2785 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 908349 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 65 حالة وفاة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 13683 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 866064 حالة.