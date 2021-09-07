"السراني" ينوه بأهمية وجود وحدة للحقوق الطلابية بجامعة طيبة

تستقبل الطلاب والطالبات المستجدين للعام الجديد

أكد رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني ضرورة إطلاع الطالب والطالبة على لوائح وأنظمة الجامعة ومعرفة ما للطالب من حقوق وما عليه من واجبات.



وفي هذا الإطار، نوه الدكتور "السراني" بوجود وحدة للحقوق الطلابية في الجامعة ومجالس طلابية في الكليات تدافع عن حقوق جميع طلاب الجامعة، مبيناً أهمية معرفة الطلاب والطالبات الكليات في جامعة طيبة والتخصصات والأقسام العلمية في الجامعة.



جاء ذلك خلال رعاية الدكتور "السراني" اليوم حفل استقبال الطلاب المستجدين بالجامعة الذي نظمته وكالة الجامعة للشؤون التعليمية ممثلة بعمادة شؤون الطلاب بالجامعة، بحضور عدد من وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والطلاب والطالبات مرحبا فيها بالطلاب والطالبات المستجدين، متمنياً لهم التوفيق والسداد والنجاح في رحلتهم التعليمية مؤكداً حرص الجامعة وجميع منسوبيها على خدمتهم بكافة إمكاناتها.



وحث السراني الطلبة على المشاركة في الأنشطة الطلابية والعمل التطوعي، عقب ذلك ألقى الدكتور صلاح معمار كلمة، تحدث فيها عن المهارات الدراسية والقواعد الأساسية في العملية التعليمية المتمثلة في (كيفية القراءة والحفظ، وعلاقة الطالب بزملائه ومع أساتذته، والتعرف على مهارات سوق العمل).



وبعد نهاية الحفل، أكد عميد شؤون الطلاب الدكتور عبدالرحمن الحربي أن الطلبة تعرفوا في هذا اللقاء على الخدمات المقدمة من عمادة تقنية المعلومات، ومكتبة الجامعة وما تحتويه، وكذلك تعرفوا على إدارة الخدمات الطبية وغيرها من القطاعات الخدمية.



وأضاف الدكتور الحربي أن هذا اللقاء يأتي انطلاقاً من توجيهات رئيس الجامعة لتعريف الطلبة المستجدين على الجامعة وكلياتها، وكذلك إطلاعهم على الخدمات المقدمة لهم، وأهم الأنظمة والبرامج التي تهم الطالب الجامعي في جامعة طيبة وكيفية استفادتهم من كل الخدمات التي تقدمها.