محافظ ينبع يؤكد أهمية مواصلة الجهود وضمان حماية الجميع من انتشار "كورونا"

ناقش مع الجهات المعنية عبر الاتصال المرئي مستجدات الفيروس والإجراءات المنفَّذة

ناقش محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي عبر الاتصال المرئي مع أعضاء اللجنة المشكَّلة من الجهات المعنية مستجدات فيروس كورونا، والإجراءات المنفذة من قِبل القطاعات الحكومية والصحية والبلدية، والقطاعات ذات العلاقة؛ وذلك لمتابعة تطبيق التعليمات الصادرة من الجهات العليا.

جاء ذلك بعد ترؤسه الاجتماع الرابع للجنة الطوارئ الفرعية بمحافظة ينبع مؤكدًا أهمية مواصلة الجهود، وضمان حماية المواطنين والمقيمين من انتشار فيروس كورونا المستجد. كما ناقش آليات رفع مستوى التنسيق بين الجهات وصولاً لتعزيز الإجراءات، وتسريع آليات اتخاذ القرار بما يضمن تطبيق الخطط الصحية الاحترازية بالمحافظة لسلامة المواطنين والمقيمين.