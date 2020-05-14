"الصحة" تكشف سبب ارتفاع  الإصابة بكورونا بين الأطفال 125% والنساء 100%

تجديد التحذيرات من التجمعات والدعوة للالتزام بالإجراءات

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.محمد العبدالعالي، سبب ارتفاع نسب الإصابة بين الأطفال والنساء مؤخرًا، موضحًا أن نسبة الارتفاع بين الإناث 100% ونسبة الارتفاع بين الأطفال بلغت 125%

‏وقال: يرجع ذلك الارتفاع إلى تجمعات الأسر من أكثر من بيت على سفرة واحدة والتجمعات داخل المنازل.

وجدّد تحذيراته من التجمعات، مطالبًا بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأعلنت الصحة اليوم تسجيل عشر وفيات و2039 حالة إصابة جديدة بفيروس ‫كورونا في المملكة وأكثر من 1400 حالة تعافٍ.

فيروس كورونا الجديد

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14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441 04:00 PM

تجديد التحذيرات من التجمعات والدعوة للالتزام بالإجراءات

"الصحة" تكشف سبب ارتفاع  الإصابة بكورونا بين الأطفال 125% والنساء 100%

محمد المواسي

الرياض

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كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.محمد العبدالعالي، سبب ارتفاع نسب الإصابة بين الأطفال والنساء مؤخرًا، موضحًا أن نسبة الارتفاع بين الإناث 100% ونسبة الارتفاع بين الأطفال بلغت 125%

‏وقال: يرجع ذلك الارتفاع إلى تجمعات الأسر من أكثر من بيت على سفرة واحدة والتجمعات داخل المنازل.

وجدّد تحذيراته من التجمعات، مطالبًا بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأعلنت الصحة اليوم تسجيل عشر وفيات و2039 حالة إصابة جديدة بفيروس ‫كورونا في المملكة وأكثر من 1400 حالة تعافٍ.

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فيروس كورونا الجديد

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