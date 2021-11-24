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أكد أن قيادة المملكة تتفانى في تقديم الغالي والنفيس لسلامة وصحة ضيوف الرحمن

بالصور .. وزير الشؤون الدينية الإندونيسي يؤدي العمرة ويشيد بالإجراءات الاحترازية

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أدى وزير الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا ياقوت خليل قوماس والوفد المرافق له مساء اليوم الأربعاء مناسك العمرة، في أجواء إيمانية وروحانية.



وأشاد بالخدمات والإجراءات الاحترازية المقدمة لضيوف الرحمن من قبل مختلف أجهزة الدولة في المسجد الحرام، مؤكداً أن قيادة المملكة تتفانى في تقديم الغالي والنفيس من أجل سلامة وصحة ضيوف الرحمن كي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة .



وكان وزير الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا قد غادر بعد ظهر اليوم المدينة المنورة متوجهاً إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة قبل مغادرته لبلاده، ضمن برنامج زيارته الرسمية للمملكة التي بدأها الجمعة الماضية بعقد جلسة مباحثات مع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لتفعيل مذكرة التفاهم بين البلدين الشقيقين في مجالات التعاون في الشأن الإسلامي .