"الحج": خدمة نقل المصلين والمعتمرين في مركزَي "كدي" و"الجمرات" غير متوافرة

ردًّا على استفسارات حول أماكن النقل إلى المسجد الحرام

كشفت وزارة الحج والعمرة ممثلة في مركز التواصل وخدمات المستفيدين عن عدم توافُر خدمة نقل المعتمرين والمصلين في مركزَي كدي والجمرات.

جاء ذلك في رد على استفسارات عدد من المعتمرين حول أماكن نقل المعتمرين المتاحة لنقلهم من نقاط التجمع إلى المسجد الحرام.

وكشفت الوزارة أنه لا تتوافر خدمة نقل حاليًا من مركزَي كدي والجمرات، داعية المعتمرين والمصلين للتوجه لأحد المراكز الآتية: (أجياد، غزة والشبيكة).