"الصحة": تسجيل 5477 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 3405 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 16 يناير 2022، تسجيل 5477 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 615430 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 3405 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 564947 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8906 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 336 حالة.