دورات مياه عامة ذاتية التنظيف بالرياض.. 14 في الطريق والمبادرة لـ"البلدي"

تهدف للتخفيف على المواطن والمقيم من خلال تقديم خدمة يفتقدها في الشارع

ضمن سعيه لتقديم أفضل الخدمات البلدية، طرح المجلس البلدي لمدينة الرياض، مبادرة تهدف إلى فتح الاستثمار في إنشاء دورات المياه ذاتية التنظيف في عدد من المواقع العامة والشوارع الرئيسية وأماكن التجمعات؛ بما يضمن كفاءتها جودة الخدمات المقدمة.

وأوضح المجلس عبر حسابه على منصة "تويتر"، أن المبادرة التي طرحها تهدف إلى التخفيف على المواطن والمقيم من خلال تقديم خدمة يفتقدها في الشارع، وكذلك المحافظة على نظافة المدينة والحد من الممارسات الخاطئة الناجمة عن عدم توافر الحمامات العامة، أو ضعف جودة الخدمات المقدمة ومناسبتها للاستخدام.

يذكر أن "بلدي الرياض" ناقش الموضوع في جلساته الرسمية، ودعا إلى فتح المجال للمستثمرين وكذلك أصحاب الأراضي لاستثمار أراضيهم في إنشاء دورات للمياه، وتأجيرها وفقًا لضوابط معينة، كما أشار إلى أهمية الاستفادة من التجربة الألمانية في إنشاء دورات للمياه بطريقة حضارية وأسلوب فريد يقوم على التنظيف الذاتي لها؛ مما أعطى شكلًا حضاريًّا للمدينة، وبما يتوافق مع المعايير الصحية والنظافة العامة.

وأفادت أمانة منطقة الرياض بأن هذه المبادرة اتخذت طريقها إلى التنفيذ، والعمل جار لاستثمار (10) مواقع بأنحاء متفرقة بمدينة الرياض؛ لإقامة (14) دورة مياه ذاتية التنظيف في المرحلة المقبلة.