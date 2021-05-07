رئيس "حركية": دعم ولي العهد بـ 100 مليون سيكون له الأثر في تمكين المستفيدين من الجمعيات الخيرية

"المطوع" أشاد باهتمام سموه بهذا القطاع الذي يعد إحدى ركائز التنمية الاجتماعية

رفع المهندس ناصر بن محمد المطوع، رئيس مجلس إدارة جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية"، باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية، خالص الشكر والتقدير ووافر الامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ لدعمه السخي وتبرعه بمبلغ 100 مليون ريال من نفقته الخاصة للجمعيات الخيرية والمديونين من السجناء.

وقال "المطوع": "إن دعم سموه الكريم يعكس استمرار اهتمامه اللا محدود بالعمل الإنساني، ودعم المستفيدين من الجمعيات الخيرية، وفق آليات وعمل مؤسسي منظم تحت مظلة (برنامج سند محمد بن سلمان)؛ ليغطي احتياجات المستفيدين من القطاع غير الربحي، وتلبية رغباتهم".

وأكد "المطوع" أن دعم سموه للجمعيات الخيرية غير مستغرب؛ وذلك لاهتمامه بهذا القطاع الحيوي الذي يعد إحدى ركائز التنمية الاجتماعية في السعودية، وأصبح أكثر نموًّا وازدهارًا من خلال الرؤية الوطنية الطموحة للمملكة ٢٠٣٠، التي أكدت تنمية العمل الخيري بمجالاته كافة، والنهوض به، وتطويره لتوفير الحياة الكريمة للمستفيدين من الجمعيات الخيرية.. وتبنِّي برامج بناءة من قِبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية.

وأشار "المطوع" إلى أن دعم سموه سيكون له الأثر في تمكين المستفيدين من الجمعيات الخيرية، ومن ضمنهم ذوو الإعاقة الحركية، وتأهيلهم، وإقامة برامج هادفة لهم من أجل أن يكونوا منتجين وفاعلين بالمجتمع. وهذه تعتبر من الخطط الاستراتيجية التي تعمل عليها جمعية حركية في برامجها كافة.

وسأل "المطوع" الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، ويجزل له الأجر والمثوبة، وأن يديم على هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة.