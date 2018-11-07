الجمعية الخيرية لمرض ألزهايمر تكرم المساند الاستراتيجي "السعودية للكهرباء"

مسؤولوها عبروا عن شكرهم للشركة لدعمها برامجهم ومشروعاتهم على مدار عامين

زار اليوم الأربعاء عددٌ من أعضاء مجلس الإدارة وعددٌ من منسوبي الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر بزيارة مقر الشركة السعودية للكهرباء، وكان في استقبالهم عددٌ من مسؤولي الشركة يتقدمهم نائب رئيس تنفيذي وكبير المسؤولين الماليين سعادة الأستاذ فهد بن حسين السديري، بحضور نائب رئيس أعلى للاتصالات والعلاقات العامة في الشركة سعادة الأستاذ حمود بن عودة الغبيني.

وعبّر مسؤولو الجمعية عن شكرهم الجزيل وتقديرهم للشركة، لما قدمته وتقدمه من دعم لبرامج ومشروعات الجمعية على مدار عامين، ورحب مسؤولو الشركة بوفد الجمعية الزائر، وأشاروا إلى الدور الكبير الذي تبذله الجمعية في سد حاجة مرضى ألزهايمر وأسرهم والعناية بهم والإيفاء بمتطلباتهم الحياتية والطبية وتوفير أفضل سبل الرعاية لهم، ولاسيما البرامج الإنسانية التي تعنى بإعادة تأهيل ذوي المرضى، وتأمين حياة كريمة لكبار السن، وخدمة هذه الشريحة الغالية.

وأثنى وفد الجمعية برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيسة اللجنة التنفيذية الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود – وعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ عبدالوهاب الفايز، على جهود الشركة السعودية للكهرباء المبذولة في خدمة مرضى ألزهايمر، وتنظيمها للعديد من البرامج الترفيهية التي تُسهم في تخفيف الظروف الصعبة والحرجة التي يمرون بها، والتي كان آخرها خلال شهر سبتمبر الماضي (الشهر العالمي للألزهايمر 2018م) حيث استضاف المساند الاستراتيجي ركنًا تعريفيًا، للجمعية بمبادرة بر الوالدين التي أُقيمت في نادي الشركة.

وقد احتضن مبادرات رحلات الخير في مقر النادي، ووجه دعوة لمرضى ألزهايمر لحضور احتفالية اليوم العالمي للمسنين، كما أسهمت في إنجاح مشروعات وبرامج الجمعية، وكان لها دور جوهري في تحقيقها ومنها اجتماع الجمعية العمومية الثامن والتاسع ضمن مشروعات اللجنة التنفيذية، وكان لهم بصمة جلية في الحملة الرمضانية وتدشين وقف الوالدين، ضمن لجنة الوقف وتنمية الموارد المالية، إضافة إلى مشروع رفقة التكاملي الاجتماعي الثالث والرابع، لمساندة الأسر التي يعاني مريضها بسبب ألزهايمر، والوقوف معهم وتقديم دعم مادي ومعنوي لذويهم.

وشارك عددٌ من منسوبي الشركة في الزيارات الميدانية في كل من المنطقة الوسطى والشرقية وكأحد أبرز مشروعات لجنة الدعم الاجتماعي، كما خُصص جزء من دعم الشركة لهذا العام لمساندة مبادرة "مزولة سيتي "التي لاقت حضورًا لافتًا ونجاحًا منقطع النظير إلى جانب تخصيص عائد من الدعم لتقديم خدمات مباشرة لمرضى ألزهايمر ومن أجهزة طبية ومستلزمات صحية.

وفي ختام الزيارة، قدم عضو مجلس الإدارة بالجمعية سعادة الأستاذ عبدالوهاب الفايز درعًا تكريميًا لسعادة الأستاذ فهد السديري نائب رئيس تنفيذي وكبير الماليين بالشركة كما أعرب المسؤولون في الجمعية عن سعادتهم واعتزازهم بهذه الشراكة والمساندة الإستراتيجية بين "السعودية للكهرباء" و"الجمعية" التي تخدم مرضى الزهايمر وأسرهم والتي تعد نموذجًا للقطاع الخاص المتميز في دعمه، الذي تعكس رسالة المسؤولية الاجتماعية مع المنظمات غير الربحية، التي تواكب خطط رؤية المملكة 2030 نحو مجتمع واعٍ وصحي ومساهم في دفع عجلة التنمية في هذا الوطن الغالي.