أمانة الرياض تسلم الجمعيات الخيرية 1,8 مليون كيلوجرام من الخضراوات والفواكه

لدعم الأسر المحتاجة بالعاصمة

سلمت أمانة منطقة الرياض 1,8 مليون كيلوجرام من الخضراوات والفواكه إلى الجمعيات الخيرية خلال عام 2021، في إطار تعاون مشترك يهدف إلى دعم الأسر المحتاجة في العاصمة.

وأشارت الأمانة إلى أن الخضراوات والفواكه تخضع لفحص بعد مصادرتها من الباعة الجائلين المخالفين للأنظمة؛ للتحقق من سلامتها ومناسبتها للاستهلاك، وتسلم بعدها إلى الجمعيات الخيرية؛ لفرزها وإعادة تغليفها لتقدم إلى الأسر وفق القوائم المسجلة لدى كل جمعية.

وأوضحت أمانة الرياض أنها تعاملت خلال العام الماضي مع ست جمعيات خيرية، هي جمعية إطعام، وخيرات، وحفظ النعمة، والبر بشمال الرياض وعرقة والشفاء.

ويأتي تعاون أمانة منطقة الرياض مع الجمعيات الخيرية في إطار اهتمامها بالمحافظة على الأطعمة، والاستفادة من الصالح منها في دعم الأسر المحتاجة؛ تحقيقًا لمبادئ التكامل بين جميع أفراد المجتمع، وتعزيز قيم البذل والعطاء في خدمة السكان.