موجة حر تضرب المنطقة الشرقية.. والأرصاد تنبه

بدأت الساعة التاسعة صباحًا وتتواصل حتى السابعة مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المنطقة الشرقية، من موجة حر؛ مُبَيّنة أنها بدأت الساعة التاسعة صباحًا، وتتواصل حتى السابعة مساء، وتشمل: (الأحساء، والجبيل، والخبر، والخفجي، والدمام، والنعيرية، وبقيق، وحفر الباطن، ورأس تنورة، والعليا).

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10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440 09:30 AM

بدأت الساعة التاسعة صباحًا وتتواصل حتى السابعة مساء

موجة حر تضرب المنطقة الشرقية.. والأرصاد تنبه

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المنطقة الشرقية، من موجة حر؛ مُبَيّنة أنها بدأت الساعة التاسعة صباحًا، وتتواصل حتى السابعة مساء، وتشمل: (الأحساء، والجبيل، والخبر، والخفجي، والدمام، والنعيرية، وبقيق، وحفر الباطن، ورأس تنورة، والعليا).

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