موجة حر تضرب المنطقة الشرقية.. والأرصاد تنبه

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المنطقة الشرقية، من موجة حر؛ مُبَيّنة أنها بدأت الساعة التاسعة صباحًا، وتتواصل حتى السابعة مساء، وتشمل: (الأحساء، والجبيل، والخبر، والخفجي، والدمام، والنعيرية، وبقيق، وحفر الباطن، ورأس تنورة، والعليا).
بدأت الساعة التاسعة صباحًا وتتواصل حتى السابعة مساء
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المنطقة الشرقية، من موجة حر؛ مُبَيّنة أنها بدأت الساعة التاسعة صباحًا، وتتواصل حتى السابعة مساء، وتشمل: (الأحساء، والجبيل، والخبر، والخفجي، والدمام، والنعيرية، وبقيق، وحفر الباطن، ورأس تنورة، والعليا).