وصول إمدادات طبية إلى مطار عدن لمواجهة "كورونا"

على طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية

وصلت إلى مطار عدن الدولي، اليوم، طائرة النقل التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية التي تحمل على متنها إمدادات طبية تتعلق بالتأهب والاستجابة لفيروس "كورونا" المستجد (COVID-19).

وتأتي هذه الخطوة بطلب من منظمة الصحة العالمية، وامتداداً للدعم المستمر الذي تقدمه القيادة المشتركة للتحالف لتسهيل عمل المنظمات الأممية وغير الحكومية الدولية في داخل اليمن وتقديم التسهيلات كافة لموظفيها وأطقمها الطبية والمساهمة بالجهود الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني.

فيروس كورونا الجديد

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23 مارس 2020 - 28 رجب 1441 05:21 PM

على طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية

وصول إمدادات طبية إلى مطار عدن لمواجهة "كورونا"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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وصلت إلى مطار عدن الدولي، اليوم، طائرة النقل التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية التي تحمل على متنها إمدادات طبية تتعلق بالتأهب والاستجابة لفيروس "كورونا" المستجد (COVID-19).

وتأتي هذه الخطوة بطلب من منظمة الصحة العالمية، وامتداداً للدعم المستمر الذي تقدمه القيادة المشتركة للتحالف لتسهيل عمل المنظمات الأممية وغير الحكومية الدولية في داخل اليمن وتقديم التسهيلات كافة لموظفيها وأطقمها الطبية والمساهمة بالجهود الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني.

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فيروس كورونا الجديد

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