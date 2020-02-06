انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم لطلاب الجامعة الإسلامية

بمشاركة 900 طالب من 64 دولة

انطلقت مساء الأربعاء، في ملعب الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بطولة كأس

العالم لكرة القدم لطلاب الجامعة، وتستمر منافساتها حتى الشهر المقبل، بمشاركة 900 طالب، يمثلون 64 دولة.

جاء ذلك، بحضور مدير الجامعة المكلف، الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، ومدير الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، الدكتور خالد بن صالح المزيني، وعدد من مسؤولي وطلاب الجامعة.

وانطلقت البطولة بمباراة افتتاحية جمعت طلاب منتخب المملكة العربية السعودية، وطلاب منتخب موريتانيا، وانتهت بتفوق الأول، بنتيجة 3 أهداف، مقابل هدفين للثاني.

يذكر أن البطولة التي تنظم سنويًا من الجامعة ممثلة بعمادة شؤون الطلاب، ضمن البرامج والأنشطة الهادفة إلى تعزيز العلاقات الأخوية بين الطلاب، وتوظيف طاقاتهم وتنمية مهاراتهم واستثمار أوقاتهم بما يعود عليهم بالفائدة.