سنغافورة.. تسجيل 344 إصابة جديدة بكوفيد-19

الصحة: ارتفعت الحالات في البلاد إلى 31960

سجلت وزارة الصحة في سنغافورة، يوم الاثنين، 344 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع عدد الإصابات في البلاد إلى 31960.



ووفق رويترز: قالت الوزارة في بيان إن هذا العدد المنخفض للحالات اليوم الاثنين يرجع في جزء منه إلى انخفاض عدد الفحوص التي أجريت.



وأضافت الوزارة أن الغالبية العظمى لحالات الإصابة الجديدة هي لعمال مهاجرين يعيشون في مساكن مخصصة لهم، مشيرة إلى أن أربعة من المصابين من مواطني سنغافورة أو الحاصلين على إقامة دائمة.