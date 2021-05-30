"الجبير" يستقبل السفير الإماراتي المعين حديثاً لدى المملكة

وزير الدولة للشؤون الخارجية تمنى له التوفيق في مهام عمله

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، المعين حديثاً سفيراً لبلاده لدى المملكة.

وتمنى للسفير التوفيق في مهام عمله الجديدة.

حضر اللقاء، وكيل الوزارة لشؤون المراسم المكلف مشاري بن علي بن نحيت.

وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير

1

30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442 03:32 PM

وزير الدولة للشؤون الخارجية تمنى له التوفيق في مهام عمله

"الجبير" يستقبل السفير الإماراتي المعين حديثاً لدى المملكة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 799

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، المعين حديثاً سفيراً لبلاده لدى المملكة.

وتمنى للسفير التوفيق في مهام عمله الجديدة.

حضر اللقاء، وكيل الوزارة لشؤون المراسم المكلف مشاري بن علي بن نحيت.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021