سرعة الرياح وارتفاع الأمواج يوقفان حركة الملاحة بميناء جدة‎

وفق ما أعلنت عنه إمارة منطقة مكة المكرمة

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرّمة، مساء اليوم، إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي، بسبب زيادة سرعة الرياح وارتفاع موج البحر .

وقال حساب موقع إمارة منطقة مكة المكرمة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إنه تم إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي بسبب زيادة سرعة الرياح وارتفاع موج البحر.

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03 إبريل 2021 - 21 شعبان 1442 02:31 PM

وفق ما أعلنت عنه إمارة منطقة مكة المكرمة

سرعة الرياح وارتفاع الأمواج يوقفان حركة الملاحة بميناء جدة‎

سعود الدعجاني

جدة

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أعلنت إمارة منطقة مكة المكرّمة، مساء اليوم، إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي، بسبب زيادة سرعة الرياح وارتفاع موج البحر .

وقال حساب موقع إمارة منطقة مكة المكرمة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إنه تم إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي بسبب زيادة سرعة الرياح وارتفاع موج البحر.

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