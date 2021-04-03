سرعة الرياح وارتفاع الأمواج يوقفان حركة الملاحة بميناء جدة‎

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرّمة، مساء اليوم، إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي، بسبب زيادة سرعة الرياح وارتفاع موج البحر .
وقال حساب موقع إمارة منطقة مكة المكرمة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إنه تم إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي بسبب زيادة سرعة الرياح وارتفاع موج البحر.
وفق ما أعلنت عنه إمارة منطقة مكة المكرمة
أعلنت إمارة منطقة مكة المكرّمة، مساء اليوم، إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي، بسبب زيادة سرعة الرياح وارتفاع موج البحر .
وقال حساب موقع إمارة منطقة مكة المكرمة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إنه تم إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي بسبب زيادة سرعة الرياح وارتفاع موج البحر.