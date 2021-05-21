"الأرصاد": سحب رعدية ورياح ‏سطحية على ‏حائل

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل، تضمن سحباً رعدية ونشاطاً في الرياح السطحية، وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.
وذكر المركز أن الحالة تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها، حتى الثامنة مساءً.المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس
تشمل عدداً من المحافظات حتى الساعة 8 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل، تضمن سحباً رعدية ونشاطاً في الرياح السطحية، وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.
وذكر المركز أن الحالة تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها، حتى الثامنة مساءً.