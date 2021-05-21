"الأرصاد": سحب رعدية ورياح ‏سطحية على ‏حائل

تشمل عدداً من المحافظات حتى الساعة 8 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس ‏على ‏منطقة ‏حائل، تضمن سحباً رعدية ونشاطاً ‏في ‏الرياح ‏السطحية، وأتربة مثارة ‏تؤدي ‏إلى تدني مدى ‏الرؤية.

وذكر المركز أن الحالة ‏تشمل ‏مدينة حائل ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها‏، حتى الثامنة ‏مساءً.‏

المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس

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21 مايو 2021 - 9 شوّال 1442 01:48 PM

تشمل عدداً من المحافظات حتى الساعة 8 مساءً

"الأرصاد": سحب رعدية ورياح ‏سطحية على ‏حائل

وكالة الأنباء السعودية (واس)

حائل

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس ‏على ‏منطقة ‏حائل، تضمن سحباً رعدية ونشاطاً ‏في ‏الرياح ‏السطحية، وأتربة مثارة ‏تؤدي ‏إلى تدني مدى ‏الرؤية.

وذكر المركز أن الحالة ‏تشمل ‏مدينة حائل ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها‏، حتى الثامنة ‏مساءً.‏

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