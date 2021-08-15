"طالبان" تعلن دخول مقاتليها العاصمة كابول

لمواجهة بعض أعمال الشغب والنهب

أكدت حركة "طالبان" أن مقاتليها دخلوا عدداً من مناطق العاصمة الأفغانية كابول.

وقالت الحركة على حساب "الإمارة الإسلامية" التابع لها في "تويتر"، اليوم الأحد، إن قواتها "تصل إلى تلك المناطق التي حصلت فيها بعض أعمال الشغب والنهب من قبل بعض المفسدين".

وشددت "طالبان" على أن هذا الإجراء ليس من أجل قتال أو اقتحام، بل يهدف إلى "تأمين المناطق وحفظ ممتلكات المواطنين وثرواتهم".