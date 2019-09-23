مسؤولون بجدة: نستشعر جميعاً نهضة المملكة وتطورها في هذا العهد الزاهر

هنأوا القيادة بيوم الوطن الـ89

رفع عدد من مسؤولي محافظة جدة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.

وعبروا عن اعتزازهم وفخرهم بمقدرات الوطن وقادته وشعبه، حيث أكد مدير عام ميناء جدة الإسلامي عبدالله بن عواد الزمعي أن مناسبة اليوم الوطني تجسد مسيرة توحيد الوطن على يد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- وتبقى في حياة الأمم والشعوب أياماً تعد من أنصع تاريخها، لذا يعتبر اليوم الوطني من هذه الأيام الخالدة، التي يستشعر معها نهضة المملكة وتطورها، التي تعيش في هذا العهد الزاهر.

وأوضح أن النقل من ضمن هذه المجالات، والذي حظي باهتمام الدولة، وشهدت الموانئ السعودية حراكاً تطويرياً شاملاً من خلال تحديث بناها التحتية بشكل شامل وزيادة الاستثمارات بها ضمن الاستراتيجية الوطنية للنقل التي تسعى لتحقيق رؤية المملكة لتكون مركزاً لوجستياً عالمياً يعتمد بشكل عام على الموانئ كمنصات اقتصادية لصادرات المملكة مع الاهتمام بتطبيق أفضل التقنيات العالمية في مجال صناعة الموانئ والنقل البحري لتحويلها إلى موانئ ذكية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى في التجارة البحرية العالمية، ولتكون أحد المراكز اللوجستية البحرية على مستوى العالم يسهم في تنوع اقتصاد المملكة.

وقال: في هذا اليوم المبارك يحتفل ميناء جدة الإسلامي الرافد الاقتصادي الأول لصادرات وواردات المملكة العربية السعودية التجارية باليوم الوطني، مثمناً عالياً الدعم غير المحدود الذي حظي به في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين.

وأضاف أن اهتمام الدولة البالغ بهذا الميناء سيسهم -بحول الله- في تحقيق رؤية المملكة 2030 بأن يكون همزة وصل بين القارات الثلاث آسيا أفريقيا أوروبا ومحور ارتكاز لطريق الحرير البحري الذي سيجعل من هذا الميناء ممراً ومقراً ومركزاً لوجيستياً بمنطقة الشرق الأوسط ومنصة اقتصادية ضخمة لتصدير صناعات المملكة عالمياً، كما تبقى المملكة في يومها الوطني بتلاحم أبنائها قادمة بقوة بعزائم بناء مستقبل الأجيال لتحقيق أملها والتحليق للمجد عالياً.

من جانبه، رفع مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة المهندس خالد بن سباح العتيبي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وإلى الشعب السعودي الكريم باليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية.

وقال العتيبي: إن الاحتفاء باليوم الوطني يمثل رمزاً للوحدة والتلاحم القائم بين القيادة والمواطنين وأنه يوم تاريخي لا ينسى وذكرى راسخة في أذهان أبناء المملكة.

وأضاف: حري بنا كأبناء لهذا الوطن الغالي أن نعتز ونفخر بمرور 89 عاماً على توحيد كل أجزاء الدولة السعودية تحت اسم المملكة العربية السعودية، والدور الريادي لقيادتنا الرشيدة وجهودهم الحثيثة في الأمن والاستقرار على المستويات الإقليمية والقارية والدولية، والدور المحوري البارز في المجتمع الدولي، والمواقف الكبيرة والمشرفة الداعمة لقضايا الأمتين العربية والإسلامية.

بدوره، قال عميد كلية الاتصالات والإلكترونيات بمحافظة جدة المهندس فهد بن عبود العامودي: عام جديد يضاف إلى التاريخ المجيد للوطن، وصفحة مضيئة تضاف إلى سجل حافل بالإنجاز والخير والسلام، ومناسبة جديدة لتوحيد هذا الكيان العظيم على يد الملك عبدالعزيز –رحمه الله- تعيد إلى الأذهان عظمة الإنجاز، الذي تم بفضل الله وقوته على يد المؤسس البطل ورجاله المخلصين، ويجسد نعمة لم شمل هذه البلاد تحت راية التوحيد في الأرض التي انبثق منها نور الإسلام وحملت رسالته الخالدة إلى البشرية.

وأكد أن اليوم الوطني يشكل مناسبة مهمة نتذكر فيها نعم الله علينا، ونحن نرى وطننا الكريم يرتقي كل يوم إلى مزيد من التطور والنمو في مختلف الميادين العلمية والاقتصادية والثقافية والحضارية، ويقدم تجربة تنموية فريدة، ليس فقط لما حققته من مستويات قياسية من التقدم، ولكن أيضاً لما استندت إليه من قيم إنسانية وحضارية غرست روح الانتماء للوطن في نفوس المواطنين جميعاً.

وعلى الصعيد الاقتصادي، حقق هذا العهد الزاهر خطوات واسعة ومتسارعة في مجال الإصلاح الاقتصادي، ونجحت رؤيته السديدة في تثبيت دعائم الاقتصاد من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية، وواكب ذلك تعزيز التنمية البشرية والاستثمار في رأس المال البشري. وقد أثبت الاقتصاد السعودي متانة الأسس التي يعتمد عليها في وقت يعاني فيه كثير من دول العالم ركوداً واضحاً وأزمات اقتصادية كبيرة.

من جهته، أفاد المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد بن بركي المسعودي أن في يوم الوطن نستشعر مسيرة الخير والنماء التي لم تتوقف عجلتها منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- وهي مستمرة في كل قطاعات الدولة، وعلى مختلف الأصعدة.

وقال: في هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهدة الأمين -حفظهما الله- يأتي احتفاء المملكة بيومها الوطني وهي تعيش نهضة تنموية كبرى لم يشهد لها مثيل في شتى المجالات والقطاعات والوزارات المختلفة، وفي مقدمتها وزارة التعليم التي تحظى بالاهتمام الكبير من القيادة الحكيمة لتحقيق الأهداف التي رسمت لإعداد جيل متميز من الطلاب والطالبات يسهم بفاعلية في مسيرة بناء وتنمية وطننا الغالي.

إلى ذلك قال المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري: أيام تتوالى وسنين تمر، وفي كل عام تتجدد المناسبة الغالية على قلوبنا وعلى أنفسنا، لتعيد إلى الأذهان هذا الحدث التاريخي الهام ويظل الأول من الميزان من عام 1351هـ يوماً محفوراً في ذاكرة التاريخ منقوشا في فكر ووجدان كل مواطن سعودي أصيل.

وقال: نحن في عهد الملك الصالح والإمام العادل سلمان الحزم والعزم، تزهو بلادنا وتزدهر بفضل الله عز وجل ثم بفضل قيادتنا الحكيمة، فها نحن نعيش نهضة وطفرة واسعة في جميع المجالات التعليم، والصناعة والإنتاج، ويتجلى لنا كل ذلك في الرؤية (2030) التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويشرف على تنفيذها، وتقدمها سمو ولي عهده الأمين التي الرؤية التي ترسم أروع صور الحضارة المدنية في وسطية واعتدال بهمم الرجال التي ستصل للقمة بإذن الله تعالى.

من جهتها، قالت عضو مجلس الأمناء رئيس تنمية الموارد والعلاقات العامة بالمؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية "نرعاك" عبير قباني: إننا في هذا العرس الوطني نرفع أسمى آيات التهانئ والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- بهذه المناسبة الغالية على قلب كل مواطن سعودي.

وعبرت عن اعتزازاها بدور المرأة السعودية وما حققته وتحققه من نجاحات عديدة في مواقع وأعمال متنوعة قيادية وعملية باتت معها قادرة على تمثيل وطنها والقيام بمهامها بنجاح واقتدار.

وأضافت "قباني": إن هذا يوم يرفع فيه كل مواطن رأسه شامخاً ومفتخراً بما تحقق على أرض وطنه المعطاء، حيث يشهد هذا الوطن نهضة تنموية تصاعدية عام بعد عام في مختلف المجالات وصولا إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تسير بخطى ثابتة لتطوير وبناء هذا الوطن المعطاء.

فيما رفع الرئيس التنفيذي لشركة جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وإلى الشعب السعودي الكريم باليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة، مؤكداً أن السعي الحثيث للوصول بالشرق الأوسط بقيادة المملكة إلى مصافّ الدول المتقدمة هو المؤشر الأهم والأوضح على عزم المملكة على أن تكون في القمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- ناهضين بالمملكة إلى العلياء، بالثقة في همة الشباب السعودي الطموح القادر على تحقيق رؤية المملكة 2030 لتحقيق النماء والازدهار للمجتمع، ورفع مستويات المعرفة والإبداع بين أفراده، بتضافر الجهود المتناغم دائماً بين القيادة وأبناء هذا الوطن العظيم.

كما هنّأ رئيس مجلس إدارة جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة المهندس فيصل السمنودي، باسمه ونيابة عن أعضاء الجمعية، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهد الأمين وكافة أفراد الشعب السعودي باليوم الوطني الـ89، معرباً عن تفاؤله بمستقبل المملكة ورؤية 2030، بفضل من الله ثم بدعم القيادة الرشيدة.

وسأل الجميع في ختام تصريحاتهم الله تعالى أن يحفظ بلادنا شامخة ويقوي همم وولاة أمرنا لتكون عالية ويديم علينا نعمة الأمن والأمان والإيمان.