الرشيدي إلى رتبة مقدم

قلد مدير جوازات منطقة حائل المكلف العميد نافع بن فهد الحربي، الرائد عبدالله بن دغيم الرشيدي مدير جوازات مطار حائل الدولي رتبته الجديدة "مقدم"، بعد صدور الأمر السامي بترقيته.

وقد أعرب المقدم عبدالله الرشيدي عن اعتزازه بهذه الثقة الكريمة؛ واعدًا بمضاعفة الجهود خدمةً للدين والمليك والوطن.