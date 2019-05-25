الأمطار تستنفر نجران.. نجاح لخطة طوارئ الأمانة وفشل مشاريع النقل

أمين المنطقة تابع العمل ميدانياً.. و"المدني" ينقذ 18 شخصاً دون إصابات

استعدت أمانة منطقة نجران بخطة طوارئ لمواجهة موجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على نجران مساء أول أمس الخميس؛ وذلك لتصريف المياه من الشوارع والأحياء السكنية.

وتفصيلاً، أشارت الأمانة إلى أن فِرق طوارئ الأمانة تعمل في مواقع تجمعات مياه الأمطار.

ورصدت "سبق" تواجد أمين منطقة نجران، المهندس حمد عيبان، في الميدان لمتابعة سير العمل على مدار 24 ساعة، حيث قال في تصريح لـ "سبق": إن ارتفاع منسوب المياه في بعض الأحياء جاء بسبب سيول منقولة في حي الأملاح وحي الفهد وبعض المواقع المجاورة لها.

ولفت "عيبان" إلى أنه يجري تنفيذ حملة مكثّفة لصيانة شبكات تصريف مياه الأمطار في الطرق والشوارع والتأكد من فعالية أدائها لتصريف المياه ومعالجة مواقع تجمعها بالتعاون مع عدد من المقاولين بالمنطقة.

وأضاف: أقدم جزيل الشكر لرجال المرور بالمنطقة الذين ساهموا معنا في فك الاختناقات حيث كانوا متواجدين بشكل مستمر لتسهيل الحركة وعدم تعطيل السير في بعض المواقع المتأثرة من الأمطار وأشكر كذلك الدفاع المدني لجهوده في الميدان.

من جانبه، أعلن فرع وزارة النقل إغلاق طريق النقعاء - بئر عسكر بعد أشهر على افتتاحه بسبب انجراف الجزء السفلي للطريق، وكذلك إغلاق طريق صخي - عرقان بسبب انجراف 3 مواقع فيه.

وتداول عدد من الأهالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع وصوراً لهذه الطرق تظهر انجراف أجزاء منها بالكامل، مؤكدين أنها أثبتت فشل مشاريع فرع وزارة النقل بالمنطقة، ومطالبين بالتحقيق والمحاسبة وسرعة معالجتها.

وبلغ عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم - بحسب الدفاع المدني - من جراء الأمطار 18 شخصاً، ولم تُسجل - ولله الحمد - أية إصابات أو وفيات.