"النيابة": لن نسمح بدخول المراجعين إلا لمن لديه موعد سابق

أكدت تقديم خدماتها "عن بُعد" عبر القنوات الرقمية

أكدت النيابة العامة أنها لن تسمح بدخول المراجعين لمقارها إلا لمن يحمل موعدًا، على أن تقدم خدماتها للمستفيدين عن بُعد عبر القنوات الرقمية.

وقالت النيابة في إعلانها: "حرصًا على صحة وسلامة الجميع، تفيد النيابة العامة باستمرار قَصْر تقديم خدماتها للمستفيدين عن بُعد عبر قنواتها الرقمية خلال فترة تدرج العودة لمقار العمل، ولن يُسمح بدخول المراجعين لمقارها إلا لمن يحمل موعدًا لذلك".

وأضافت: "سيتم تقديم الخدمات للمستفيدين عن طريق القنوات الإلكترونية عبر موقع النيابة الإلكتروني، وعبر أيقونة (معكم) في منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، وكذا عبر الكود المخصص لذلك".

النيابة العامة

23

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441 08:33 PM

أكدت تقديم خدماتها "عن بُعد" عبر القنوات الرقمية

"النيابة": لن نسمح بدخول المراجعين إلا لمن لديه موعد سابق

فلاح الجوفان

الرياض

2 5,708

أكدت النيابة العامة أنها لن تسمح بدخول المراجعين لمقارها إلا لمن يحمل موعدًا، على أن تقدم خدماتها للمستفيدين عن بُعد عبر القنوات الرقمية.

وقالت النيابة في إعلانها: "حرصًا على صحة وسلامة الجميع، تفيد النيابة العامة باستمرار قَصْر تقديم خدماتها للمستفيدين عن بُعد عبر قنواتها الرقمية خلال فترة تدرج العودة لمقار العمل، ولن يُسمح بدخول المراجعين لمقارها إلا لمن يحمل موعدًا لذلك".

وأضافت: "سيتم تقديم الخدمات للمستفيدين عن طريق القنوات الإلكترونية عبر موقع النيابة الإلكتروني، وعبر أيقونة (معكم) في منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، وكذا عبر الكود المخصص لذلك".

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

النيابة العامة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020