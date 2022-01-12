"الزيد" عميدًا لتقنية المعلومات بالجامعة الإسلامية

صدر قرار رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بتعيين الدكتور زيد بن سلامة الزيد، عميدًا لعمادة تقنية المعلومات بالجامعة، لمدة عامين.

"الزيد" حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة ولاية فلوريدا، وعمل باحثًا في فريق أبحاث إكسبلورر، ومحاضرًا.

وتصنف الجامعة الإسلامية ضمن أفضل الجامعات، وتحتل المرتبة 18 في قائمة أفضل الجامعات الحكومية الأمريكية.

0

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443 05:43 PM

"الزيد" عميدًا لتقنية المعلومات بالجامعة الإسلامية

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

0 101

صدر قرار رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بتعيين الدكتور زيد بن سلامة الزيد، عميدًا لعمادة تقنية المعلومات بالجامعة، لمدة عامين.

"الزيد" حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة ولاية فلوريدا، وعمل باحثًا في فريق أبحاث إكسبلورر، ومحاضرًا.

وتصنف الجامعة الإسلامية ضمن أفضل الجامعات، وتحتل المرتبة 18 في قائمة أفضل الجامعات الحكومية الأمريكية.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022