بالفيديو.. "سبق" تُوثق أمر منع التجول أمام "بوابة وادي الدواسر"

رافقت "قوة أمن الطرق" في أهم مواقعها ورصدت جهود رجالها

تصوير: محمد الحزيمي



رصدت عدسة "سبق" اليوم رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بوادي الدواسر، أثناء عملهم في تطبيق منع التجول للحد من فيروس كورونا، أمام المدخل الشرقي للمحافظة؛ بإشراف قائد أمن طريق وادي الدواسر المقدم عبدالله بن عايض آل هقشه.

‫وشاهدت "سبق" الجهود الملموسة التي يقدمها رجال أمن الطرق من خلال نقاط التفتيش على المسارين لتطبيق أمر منع التجول بتنسيق عال مع الجهات الأمنية، والتي يشرف عليها مدير شرطة محافظة وادي الدواسر رئيس اللجنة الأمنية الفرعية العقيد فهد بن عائد العتيبي.

وقوبل ذلك بامتثال والتزام المواطنين بالوعي الكامل وتقيدهم بالتعليمات الصادرة لمنع التجول من خلال استخراج التصاريح أثناء تنقلهم ومرورهم بالمحافظة، بحكم مقر القوة الخاصة لأمن الطرق، والتي تربط العاصمة بثلاث مناطق، وكذلك تم التأكد من النماذج الموحدة للتصاريح بين القطاعات روعي حينها المستثنون من النظام ومخالفة مرافقيهم غير المصرح لهم إن وجد.

‫وتشرف القوة الخاصة لأمن الطرق بوادي الدواسر على ستة مواقع مهمة في محافظتي وادي الدواسر والسليل، وهي: الضبط الأمني بالسليل، والضبط الأمني بالمثلث، ومراكز السليل والمثلث والزهر والخماسين، والتي تُعد أكبر حدود إدارية تمتد من الأفلاج جنوباً حتى منطقة نجران ومن وادي الدواسر حتى حدود منطقة عسير- رنية.