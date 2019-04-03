للمرة الأولى.. سيدتان تنافسان 12 رجلًا على مجلس غرفة عنيزة

في إطار خطة الدولة لتمكين المرأة

أعلن رئيس لجنة الإشراف على انتخابات الغرفة التجارية والصناعية بعنيزة للدورة الرابعة، محمد المالكي؛ انتهاء تجهيزات عملية الانتخابات على مقاعد مجلس إدارة الغرفة المقرر انعقادها غدًا الخميس، في مقر الغرفة بعنيزة، من الساعة (10) صباحًا إلى (4) مساءً. وتشهد منافسة السيدات للرجال، لأول مرة.

وتُسابق سيدتان من البارزات في عالم المال والأعمال، على مقعدين بالمجلس، في إطار جهود الدولة لدعم النساء وتعيينهن في المفاصل الوزارية والمؤسسات الحكومية، كان آخرها تعيين هند الزاهد وكيلةً لوزارة الخدمة المدنية لتمكين المرأة.

وتعقد غرفة عنيزة، غدًا، دورتها الرابعة، ويتوقع أن تشهد ازدحامًا من الناخبين؛ إذ يتنافس هذا العام 14 مرشحًا بينهم سيدتان.

وقال:"بلغ عدد المرشحين والمرشحات 14؛ (11) مرشحاً من الجنسين عن فئة التجار، وثلاثة مرشحين عن فئة (الصناع)، كما شهدت قائمة المترشحين ولأول مرة في تاريخ الغرفة ترشح سيدتين على عضوية مجلس إدارة الغرفة".

وأضاف: "بلغ إجمالي عدد الناخبين المعتمدين بالغرفة حسب القوائم، والذين يحقُّ لهم الإدلاء بأصواتهم نحو 4703 ناخبين وناخبات".