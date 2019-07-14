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ابتداء من يوم غد الاثنين حتى إشعار آخر

مصادر "سبق": طيران نسما السعودي يوقف جميع رحلاته

علمت مصادر "سبق" بأن طيران نسما قام بإيقاف كافة رحلاته الداخلية، وذلك ابتداء من 15 يوليو وحتى إشعار آخر.

يٌذكر أن طيران نسما السعودي قام مؤخرًا بتقليص وإلغاء عدد من الرحلات والوجهات الداخلية، والآن اقتصر عمل الشركة على القطاع المصري برحلات من مصر للسعودية.