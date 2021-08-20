"روضة حائل" للتمور يدعو المزارعين والمنتجين إلى التسجيل بالمهرجان

يقام من 2-9 صفر المقبل بقصر الريان للاحتفالات .. والمشاركة مجانية

دعت اللجنة المنظمة لمهرجان التمور الأول بمدينة الروضة 80 كلم جنوب حائل، المزارعين ومنتجي التمور والأسر المنتجة والنحالين إلى التسجيل في المهرجان الذي يقام من 2-9 صفر المقبل بقصر الريان للاحتفالات بمدينة الروضة.

وأوضحت اللجنة في بروشور إلكتروني تم توزيعه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن المشاركة مجانية حيث يمكن للراغبين في المشاركة في المهرجان التسجيل على الرابط: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRjXFBnoZMpCO8OtSJ0peQgzTi-dxPIi4ojbhnMon7s9IZUQ/viewform

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20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443 09:26 PM

يقام من 2-9 صفر المقبل بقصر الريان للاحتفالات .. والمشاركة مجانية

"روضة حائل" للتمور يدعو المزارعين والمنتجين إلى التسجيل بالمهرجان

خالد السليمي

حائل

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دعت اللجنة المنظمة لمهرجان التمور الأول بمدينة الروضة 80 كلم جنوب حائل، المزارعين ومنتجي التمور والأسر المنتجة والنحالين إلى التسجيل في المهرجان الذي يقام من 2-9 صفر المقبل بقصر الريان للاحتفالات بمدينة الروضة.

وأوضحت اللجنة في بروشور إلكتروني تم توزيعه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن المشاركة مجانية حيث يمكن للراغبين في المشاركة في المهرجان التسجيل على الرابط: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRjXFBnoZMpCO8OtSJ0peQgzTi-dxPIi4ojbhnMon7s9IZUQ/viewform

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