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سرحان لـ"سبق": لم تُسجل وفيات ولا إصابات والحالة مستمرة

أمطار جدة.. احتجازات وانقطاع للتيار وجريان للأودية

تسببت الأمطار والسيول التي ضربت محافظات منطقة مكة المكرمة اليوم إلى احتجاز ثلاثة سعوديين داخل وادي بقرية مسر شمال محافظة خليص، وتم إخراجهم من قبل المواطنين قبل وصول فرق الإنقاذ للموقع، وتم إخراج الشخص الثالث من قبل فرقة الإنقاذ وجميعهم بصحة جيدة ولله الحمد.



كما أدت الأمطار إلى انقطاع التيار الكهربائي على أحياء بريمان والقوزين والقرينية والأجواد والحرازات والمحاميد وأم السلم، وكذلك مركز حجر بمحافظة رابغ .



وقال الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان لـ"سبق" أنه لم تسجل أي وفيات أو إصابات حتى اللحظة، مشيراً أن جميع الحالات تم مباشرتها من قبل الفرق.



وأشار إلى أن الحالة الجوية ما زالت مستمرة على منطقة مكة المكرمة، وأهاب الدفاع المدني بالمنطقة بكافة المواطنين والمقيمين باتباع ما ينشر من قبل الدفاع المدني عبر منصة التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لتجنب كافة المخاطر حفاظًا على سلامة الجميع.



وأضاف سرحان: أن الحالة الجوية لمنطقة مكة المكرمة اليوم بعد هطول أمطار تراوحت ما بين خفيفة إلى متوسطة وشملت محافظة رابغ والمراكز التابعة لها وشمال محافظة جدة (أبحر الرحيلي ذهبان وبعض الأحياء ووسط وجنوب جدة وشرقها)، فيما جاءت الأمطار خفيفة على محافظات الجموم والكامل وخليص ولا زالت الحالة الجوية مستمرة على العاصمة المقدسة ومحافظة جدة، ومراكز ذهبان وعسفان وأبحر وتمتد إلى الشعيبة، وكذلك محافظة رابغ مستورة وثول وخليص والأجزاء المجاورة لها، فيما تتعرض محافظة رنية الخرمة وتربة والمويه والأجزاء المجاورة لها إلى نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.



ووفقًا للحالة الجوية نفذ الدفاع المدني في المحافظات التي وقعت تحت تأثير الحالة الجوية خطة الأمطار، وعلى ضوئها تم تحريك فرق مهمات الأمطار الخاصة بتقلبات الطقس والحالات المطرية إلى مواقعها المحددة مسبقاً، ولا زالت في الميدان حتى البلاغ عن انتهاء الحالة، والدفاع المدني بالتنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد وحماية البيئة يتابع المستجدات على مدار الساعة.

وأضاف أنه نتج عن الحالة الجوية اليوم جريان السيل في مجراه الطبيعي بوادي الريان وعكاظ بقرية حجر بمحافظة رابغ.