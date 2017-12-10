"أكاديمية الحوار" تدرّب 53 معلماً ومشرفاً على الحوار الفكري

نظّمت أكاديمية الحوار للتدريب مؤخرًا دورة لتدريب 53 معلماً ومشرفاً على برنامج الحوار الفكري، قدمها الدكتور عيسى بن ناصر الدريبي، بمقر مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.

وتهدف الحقيبة إلى تنمـية قـدرات المعلمين والمشرفين المشاركين في الوقاية من التطـرف من الناحية المعـرفية والمهارية والوجدانية، وإكسابهم مهارات الحوار الحضاري، من خلال تعزيز مبادئ الوسطية والتعايش وترسيخ القيم الإنسانية، والاعتزاز بالهوية والانتماء الوطني، وتكوين اتجاهات إيجابية نحو تقبل الآخر، والتعاون مع الأطياف الأخرى بفكر حضاري يحقق التلاحم الوطني والأمن الفكري.



وركّز البرنامج على عدد من المحاور، منها تعريف التطرف بجانب بعض المفاهيم الأخرى ذات العلاقة، واستنباط موقف المنهج الإسلامي منه، إضافة إلى تحليل مكوناته وأسباب نشوئه، والتعرف على أضراره وأخطاره، وبيان خصائص ومهارات التفكير الناقد، إضافة إلى تثمين دور المملكة الريادي في الحد من التطرف، واقتراح طرق فعالة للوقاية منه.



وأبدى عدد من المستفيدين من هذه الحقيبة التي حصلوا من خلالها على شهادات التدريب المعتم إعجابهم بالبرنامج التدريبي والقائمين عليه وبمحتواه وما شمله من أهداف سامية ومحاور مفيدة، مؤكدين أنها خطوة في الاتجاه الصحيح للوقاية من الفكر المنحرف، إضافة إلى المساهمة في تحقيق التعايش المجتمعي والتلاحم الوطني، موضحين أنهم استفادوا منها كثيرًا واكتسبوا مهارات مميزة تمكّنهم من التعامل مع الطلاب الذين سيشكلون فيما بعد مستقبل الأمة، وهو ما يحتم علينا تحصينهم بالحوار ليكونوا منتبهين لما حولهم.



وقدموا شكرهم لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وأكاديمية الحوار على إتاحة الفرصة لهم للنهوض بدورهم المجتمعي في تنمية قدراتهم في الوقاية من التطرف بأشكاله كافة.



يذكر أن برنامج الحوار الفكري هو أحد المسارات التدريبية التي تبنتها أكاديمية الحوار إيماناً منها بأن الأمن الفكري يشكّل ركيزة مهمة لتهيئة أرضية راسخة تستوعب التسامح المُفضي إلى التعايش الإنساني، انطلاقاً من تنوع المجتمع السعودي الذي يعتز بتلاحمه الوطني.



ويهدف برنامج الحوار الفكري إلى التوعية والوقاية الفكرية من التطرف، وتعزيز وترسخ مفهوم التلاحم الوطني والتعايش والتنوع المجتمعي، وذلك عبر تنمـية قـدرات المشاركين في الوقاية من التطـرف من الناحية المعـرفية والمهارية والوجدانية.