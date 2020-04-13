بالصور.. قوات الحرس الوطني تتحرك إلى مكة لدعم القطاعات الأمنية في تطبيق منع التجول

أعلنت وزارة الحرس الوطني عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن قواتها بالقطاع الغربي تحركت اليوم، إلى مكة المكرمة؛ وذلك لمساندة الجهات الأمنية في تطبيق قرار منع التجول.
وقالت: "تحركت قوات ‎وزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي، إلى ‎مكة المكرمة؛ لمساندة القطاعات الأمنية في تطبيق قرار ‎منع التجول".

فيروس كورونا الجديد منع التجول

183

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441 05:03 PM

بالصور.. قوات الحرس الوطني تتحرك إلى مكة لدعم القطاعات الأمنية في تطبيق منع التجول

صحيفة سبق الإلكترونية

مكة المكرمة

25 52,590

أعلنت وزارة الحرس الوطني عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن قواتها بالقطاع الغربي تحركت اليوم، إلى مكة المكرمة؛ وذلك لمساندة الجهات الأمنية في تطبيق قرار منع التجول.
وقالت: "تحركت قوات ‎وزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي، إلى ‎مكة المكرمة؛ لمساندة القطاعات الأمنية في تطبيق قرار ‎منع التجول".

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد منع التجول

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020