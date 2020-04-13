بالصور.. قوات الحرس الوطني تتحرك إلى مكة لدعم القطاعات الأمنية في تطبيق منع التجول

أعلنت وزارة الحرس الوطني عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن قواتها بالقطاع الغربي تحركت اليوم، إلى مكة المكرمة؛ وذلك لمساندة الجهات الأمنية في تطبيق قرار منع التجول.

وقالت: "تحركت قوات ‎وزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي، إلى ‎مكة المكرمة؛ لمساندة القطاعات الأمنية في تطبيق قرار ‎منع التجول".