ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا في باكستان إلى 35786 حالة

تماثلت 9695 حالة للشفاء ووصل عدد الوفيات إلى 770 وفاة

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) في باكستان إلى 35786 حالة؛ توجد منها 25323 حالة في الحجر الصحي الإلزامي، في حين تماثلت 9695 حالة للشفاء.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، أن حالات الوفاة بهذا الفيروس القاتل قد ارتفعت إلى 770 حالة، بعد تسجيل 33 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضاف المركز أنه توجد من إجمالي الإصابات في باكستان 13561 حالة في إقليم البنجاب، و13341 حالة في إقليم السند، و5252 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و2239 حالة في إقليم بلوشستان، كما توجد 822 حالة إصابة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و482 حالة في منطقة جلجت بلتستان، مع وجود 91 حالة في إقليم كشمير الحرة.