شرطة حائل: ضبط مواطن ظهر في مقطع فيديو وهو يحاول اختلاس النظر عبر الأبواب الخارجية لعدد من المنازل بحي النقرة

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل ، أنهُ بالإشارة للمقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي ، و يظهر به شخص يسير على أقدامه ويحاول اختلاس النظر عبر الأبواب الخارجية لعدد من المنازل بحي النقرة؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - من ضبط الشخص وهو مواطن في العقد الثالث من العمر ، وقد جرى إيقافه واتخذت الإجراءات النظامية ، لإحالته إلى فرع النيابة العامة .