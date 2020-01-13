الحصيني: بعد غد بداية الشبط.. أيامه 26 وبرده سيبيري.. "مقرقع البيبان"

قال: تستمر فيه زيادة النهار ونقصان الليل.. يسمى "برد البطين"

أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة عبدالعزيز الحصيني، أنه بعد غد الأربعاء بداية الشبط، وعدد أيامه 26 يومًا، ويسمى في الخليج بـ"برد البطين".

وقال عبر حسابه في "تويتر": يوم الأربعاء بداية الشبط يوافق بالهجري20/ 5/ 1441، عدد أيامها 26 يوماً، وتبدأ في 15 يناير من كل عام، ويسمى في الخليج ببرد البطين، ونجومها (النعائم- البلدة) ومدة كل نجم 13 يومًا.

واضاف :أول نجم منها هو "النعائم" يزداد، فيها البرد والصقيع متى كانت الرياح أصلها سيبري أو قطبي؛ لذلك لا يزرع فيه المزارعون شيئًا لشدة برودتها؛ بل يهتمون بالأشجار القائمة من سماد وغيره.. الطالع الرابع من الشتاء، تبدأ النخيل البواكير في الطلوع،

يقال "إذا طلعت النعائم ابيضت البهائم من الصقيع الدائم وقَصُر النهار للصائم وكبرت العمائم وأيقظ البرد النائم وطال الليل للقائم.

وتابع: يستمر فيها زيادة النهار ونقصان الليل، يستحسن فيها زراعة البرسيم، الأيام الثلاثة الأخيرة منها جزء من بذرة "الست" الصالحة لزراعة جميع الأشجار، ويقال: "إذا طلعت البلدة، حممت الجعدة، وأكلت القشدة، وأخذت الشيخ الرعدة"، وأحيانًا تهب الرياح شمالية باردة سيبرية أو قطبية باردة.

وأردف متى حدث ذلك تظهر ظاهرة الصقيع في المملكة في الشمالية والوسطى وأحيانًا الجنوبية منها، والله أعلم.. تسمى الشبط عند العامة "مقرقع البيبان" وتقول العامة: إنّ المربعانية توصي الشبط "أنا مريت ولا ضريت، عليك باللي أكله دويف، ووقوده ليف، ولا تقرب اللي أكله تمر ووقوده سمر".