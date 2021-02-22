سلطنة عُمان تعلق دخول مواطني 10 دول بسبب "كورونا"

بينها دولتان عربيتان

ذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الاثنين أن السلطات الطبية في البلاد قررت تعليق دخول مسافري 10 دول بسبب فيروس كورونا.

وأضافت بأن الإجراء يشمل مواطني كل من: السودان، ولبنان، والبرازيل، وجنوب إفريقيا، ونيجيريا، وتنزانيا، وغانا، وإثيوبيا، وغينيا، وسيراليون.

فيروس كورونا الجديد

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22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442 09:03 PM

بينها دولتان عربيتان

سلطنة عُمان تعلق دخول مواطني 10 دول بسبب "كورونا"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الاثنين أن السلطات الطبية في البلاد قررت تعليق دخول مسافري 10 دول بسبب فيروس كورونا.

وأضافت بأن الإجراء يشمل مواطني كل من: السودان، ولبنان، والبرازيل، وجنوب إفريقيا، ونيجيريا، وتنزانيا، وغانا، وإثيوبيا، وغينيا، وسيراليون.

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فيروس كورونا الجديد

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