آلاف السودانيين يتظاهرون قرب مقر إقامة "البشير"

تدفقوا من 3 اتجاهات.. وبعضهم وصل إلى بوابات المجمع الرئاسي

نقلت "رويترز" عن شهود أن آلاف المتظاهرين السودانيين المناوئين للرئيس عمر البشير تجمعوا بالقرب من مقر إقامته، اليوم (السبت) في أكبر حشد على ما يبدو منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأفاد الشهود بأن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع وضربت واعتقلت بعض المحتجين لوقف الحشود القادمة من ثلاثة اتجاهات على الأقل صوب المجمع الرئاسي، الذي يضم أيضًا وزارة الدفاع ومقار أجهزة الأمن.

وأضافوا أن آلاف المتظاهرين الذين لوح بعضهم بالأعلام السودانية وحملوا لافتات تطالب "البشير" بالتنحي تمكنوا من الوصول إلى بوابات المجمع، حيث وقفت القوات الحكومية للحراسة دون أن تصدهم.

من جهته، ذكر شاهد من "رويترز" في المكان أن "هناك حشودًا على امتداد البصر"، مضيفًا أن المظاهرة هي أكبر حشد على ما يبدو منذ بدء الاحتجاجات.



وكان النشطاء قد دعوا إلى تنظيم الاحتجاج اليوم بمناسبة ذكرى مظاهرات حاشدة دفعت الجيش عام 1985 إلى الإطاحة بالرئيس السابق جعفر النميري.