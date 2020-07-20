السامر في قصيدة جديدة داعيًا فيها للملك: يشفيك ربٍّ للمخاليق شافي

قال: أشعلت نورٍ للعرب كان طافي .. حقايقٍ يشهد بها كل رجال

نظم الأمير الشاعر عبدالعزيز بن سعود بن محمد آل سعود، الملقب بـ"السامر"، قصيدة جديدة

بعنوان "الشعب يدعي لك"، داعيًا فيها الله سبحانه وتعالى بالشفاء العاجل لخادم الحرمين الشريفين.

وقال السامر: خبر كالصاعقة فجر المسامع والمآقي، كيف لا، والأمر يتعلق بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حبيب الشعب والقلوب العربية والإسلامية وللشعر كلمة.

الشعب يدعي لك

يشفيك ربٍّ للمخاليق شافي/

ربٍّ لعسرات الشرابيك حلال

أبشر من الله ربنا بالعوافي/

الشعب يدعي لك على راس ما طال

يا بو فهد قلبك من العدل صافي/

والعرف والمعروف في كل الاحوال

أشعلت نورٍ للعرب كان طافي/

حقايقٍ يشهد بها كل رجال

واليوم شعبك ما عليهم خلافي/

أمنٍ وامان وعز مع راحة البال

والأمة اللي جرحها كان خافي/

داويت علاته بتدريب الابطال

على العقيدة سترك اليوم ضافي/

يا معدلٍ بالدين والشرع ما مال

شهدو عداك انك مع الحق وافي/

يشهد بها الغاوي ويفخر بها الدال

نظرك قِدمك ما يعود خلافي/

سورٍ على البيتين بالجهد والمال

ابنك المخلص/ عبدالعزيز بن سعود بن محمد آل سعود.