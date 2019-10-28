شاحنة تسحق شاباً بـ"دائري مكة" وتتسبب بوفاته

خرج من مركبته بعد أن أوقفها فتعرض للدهس

تناثرت أشلاء أحد الشباب، مساء اليوم، في منظر مروّع تسبب بالذعر لمرتادي الطريق بعد أن دهسته شاحنة أثناء وقوفه بجانب مركبته.

وتفصيلاً وأثناء نزول قائد مركبة من نوع كامري من مركبته على الدائري الرابع مساء اليوم، دون الانتباه وأخذ الحيطة، تفاجأ بشاحنة من نوع تريلة ترتطم بالشاب، وتلحق أضراراً بجانب مركبته، وتتسبب في سحبه لعدة أمتار تحت عجلاتها؛ مما تسبب في تناثر أشلاء الشاب ووفاته على الفور.

الحادث الذي أدى لتضرر مركبتين، تسبب في حالة من الخوف والهلع بين مرتادي الطريق بسبب دهس التريلة للشاب ورؤية آثار الدماء والأشلاء على الأسفلت.

وباشرت دوريات المرور التحقيق في مسببات الحادث، بينما تولت "شرشورة" الأمانة حمل جثمان الشاب، فيما أودع ثلاجة الأموات بمستشفى النور، وأوقفت الجهات الأمنية قائد الشاحنة.