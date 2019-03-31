الانضباط تغرم الهلال والنصر ب170 ألف ريال لكل نادٍ

بسبب تأخر تسليم الكشوفات.. ورمي الجماهير للعلب

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم 4 قرارات على النحو التالي:



إلزام نادي النصر⁩ بدفع غرامة مالية قدرها (50,000) ريال لتأخر الفريق عن الموعد المحدد لتزويد مراقب المباراة بكشف لاعبي مباراة فريقهم أمام الهلال.

إلزام نادي الهلال⁩ بدفع غرامة مالية قدرها (50,000) ريال لتأخر الفريق عن الموعد المحدد لتزويد مراقب المباراة بكشف لاعبي مباراة فريقهم أمام النصر.

إلزام نادي الهلال⁩ بدفع غرامة مالية قدرها (120,000) ريال لقيام جماهير الفريق بإلقاء أكثر من (50) أداة تجاه مضمار وأرض الملعب في مباراة فريقهم أمام النصر.

إلزام نادي النصر⁩ بدفع غرامة مالية قدرها (120,000) ريال لقيام جماهير الفريق بإلقاء أكثر من (50) علبة ماء تجاه مضمار وأرض الملعب في مباراة فريقهم أمام الهلال.