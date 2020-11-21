الأهلي: الفحوصات الطبية تؤكد إصابة المسيليم وآل فتيل بتمزق عضلي

إصابة البكر بكسر قبل مواجهة الشباب "دوريًّا"

أعلن نادي الأهلي إصابة لاعبَيْ الفريق الكروي الأول الحارس ياسر المسيليم، والمدافع محمد آل فتيل، بتمزُّق عضلي، مشيرًا إلى أن اللاعب يزيد البكر يعاني كسرًا في أصابع اليد.

وأوضح النادي في بيان بثه عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" حالة اللاعبين الثلاثة قائلاً: "أوضحت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الكابتن ياسر المسيليم تعرُّضه لتمزق عضلي، وحاجته للعلاج والتأهيل لمدة (3) أسابيع قبل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق الأول الجماعية".

وتابع البيان: "كما أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها مدافع الفريق محمد آل فتيل معاناته من تمزق عضلي، وحاجته إلى (10) أيام من العلاج والتأهيل".

واختتم البيان: "فيما يعاني اللاعب يزيد البكر كسرًا في أصابع اليد؛ ويحتاج للعلاج والتأهيل لمدة (3) أسابيع".

وفي سياق متصل أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية اليوم السبت قبل مواجهة "الشباب" الاثنين المقبل ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.