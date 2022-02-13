إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 410 ملايين إصابة

إجمالي الوفيات إلى 5 ملايين و810 آلاف وفاة

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 410 ملايين إصابة حتى صباح اليوم الأحد، فيما يقترب عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها من 2ر10 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 410 ملايين و242 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى 5 ملايين و810 آلاف وفاة.

كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم لعشرة مليارات و190 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم؛ قد يكون بينها بعض الاختلافات.