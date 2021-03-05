جازان.. فرع التجارة ينفذ 994 جولة رقابية على المنشآت التجارية

تسجيل ٣٧ مخالفة شملت عدم تطبيق المنشآت للبروتوكولات الوقائية

نفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بجازان ٩٩٤ جولة رقابية على المنشآت التجارية خلال الأسبوع الحالي، للوقوف على مدى التزام تلك المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وجرى خلال الجولات التي شملت عدداً من المراكز التجارية ومراكز صيانة السيارات بمدينة جيزان ومحافظات ومراكز المنطقة، تسجيل ٣٧ مخالفة شملت عدم تطبيق بعض المنشآت للبروتوكولات الوقائية وعدم منع إدخال غير الملتزمين بلبس الكمامة إضافة لعدم الالتزام بمسافات التباعد الجسدي وتأمين المعقمات وقياس درجة الحرارة للعاملين والعملاء.

ودعا فرع وزارة التجارة بجازان جميع المواطنين والمقيمين بالتعاون إلى الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات التجارية أو أي ممارسات مخالفة عبر الاتصال على مركز البلاغات١٩٠٠ أو عن طريق تطبيق بلاغ تجاري.