مدير "صحة الطائف" السابق مستشاراً لوزير الصحة

كلّف وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة المدير السابق لصحة الطائف صالح بن سعد المؤنس مستشاراً بمكتبه.

ويأتي هذا القرار بعد أن تقدم المؤنس بطلب إعفائه من إدارة الشؤون الصحية بمحافظة الطائف قبل عدة أشهر، وتضمّنت موافقة الوزير في حينه التمديد لشهرين قادمين، تبعها تكليف سعيد بن جابر القحطاني مدير "صحة بيشة" بديلاً للمؤنس، في إدارة "صحة الطائف" إلى حين صدور قرار اليوم.

وزير الصحة

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15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441 07:28 PM

مدير "صحة الطائف" السابق مستشاراً لوزير الصحة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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كلّف وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة المدير السابق لصحة الطائف صالح بن سعد المؤنس مستشاراً بمكتبه.

ويأتي هذا القرار بعد أن تقدم المؤنس بطلب إعفائه من إدارة الشؤون الصحية بمحافظة الطائف قبل عدة أشهر، وتضمّنت موافقة الوزير في حينه التمديد لشهرين قادمين، تبعها تكليف سعيد بن جابر القحطاني مدير "صحة بيشة" بديلاً للمؤنس، في إدارة "صحة الطائف" إلى حين صدور قرار اليوم.

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