تنبيه لـ "مركز الأرصاد": أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية على منطقة حائل

تؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية وتستمر حتى السادسة مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل اليوم، تتضمن أتربة مثارة ونشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدامٍ في الرؤية، تشمل مدينة حائل ومحافظاتها والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السادسة مساءً.

حائل الأرصاد حالة الطقس

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26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442 01:04 PM

تؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية وتستمر حتى السادسة مساءً

تنبيه لـ "مركز الأرصاد": أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية على منطقة حائل

وكالة الأنباء السعودية (واس)

حائل

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل اليوم، تتضمن أتربة مثارة ونشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدامٍ في الرؤية، تشمل مدينة حائل ومحافظاتها والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السادسة مساءً.

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