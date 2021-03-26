تنبيه لـ "مركز الأرصاد": أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية على منطقة حائل

تؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية وتستمر حتى السادسة مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل اليوم، تتضمن أتربة مثارة ونشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدامٍ في الرؤية، تشمل مدينة حائل ومحافظاتها والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السادسة مساءً.