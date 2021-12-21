إجراءاتٌ عاجلة من فيسبوك لمطاردة حملة تَصَيّد احتيالية واسعة النطاق

اتخذت شركة "ميتا" أو "فيسبوك" سابقًا، إجراءات قانونية عاجلة لمطاردة حملة تَصَيّد احتيالية واسعة النطاق؛ بحسب وصفها.

وأوضحت تفاصيل دعوى قضائية رفعتها فيسبوك، أنها تسعى للعثور على بيانات أشخاص أنشأوا أكثر من 39 ألف موقع تَصَيد احتيالي، في حملة واسعة النطاق لاستهداف مستخدمي "فيسبوك".

وتسعى فيسبوك من خلال دعواها القضائية إلى الكشف عن هويات الأشخاص الذين يسعون لخداع مستخدمي فيسبوك وإنستجرام وواتساب؛ للحصول على بياناتهم الشخصية واعتمادات تسجيل الدخول الخاصة بهم.

وتقول الشركة إن المحتالين استخدموا خدمة الترحيل "نجروك" لإعادة توجيه الأشخاص إلى مواقعهم الإلكترونية بطريقة تسمح لهم بإخفاء أفعالهم.

وأوضحت أن تلك الحيلة مكّنتهم من إخفاء الموقع الحقيقي لمواقع التصيد الاحتيالي، وهويات مقدمي خدمات الاستضافة عبر الإنترنت.

ولفتت إلى أنه بدءًا من شهر مارس الماضي، بدأت الشركةُ العملَ مع خدمة الترحيل لتعليق "الآلاف" من روابط المواقع الاحتيالية المرتبطة بالحملة.