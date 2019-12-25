"بدر بن سلطان" يوجّه بتأسيس مكتبَيْن له بالطائف والقنفذة

يستقبل من خلاله المواطنين وفق الدوام الرسمي

وجّه أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان، المختصين بتأسيس مكتبين له في محافظتَي الطائف والقنفذة التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة.



وتشير التفاصيل إلى أن الأمير بدر سوف يستقبل أهالي المنطقة وفق منظومة للدوام الرسمي بهاتين المحافظتين، من محافظات شرق الطائف والمحافظات الساحلية للمنطقة.



ورحّب أهالي المحافظات بقدوم أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة لتلك المحافظات والسكن فيها، واستمرار استقباله للأهالي المراجعين، والعمل على توجيه الجهات المختصة بتقديم الخدمات لهم وفق توجيهات القيادة الرشيدة التي تحرص على راحة مواطنيها وخدمتهم.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري؛ أن الأمير بدر بن سلطان سيباشر أعماله في مكتب الطائف، الأحد المقبل، لافتًا إلى أن برنامج العمل اليومي سيكون مشابهًا لما هو عليه الوضع في مكتبي سموه بمكة المكرمة وجدة؛ إذ يبدأ سموه برنامجه صباحًا باستقبال المراجعين من سكان الطائف والمحافظات المجاورة لها، يعقب ذلك عقد لقاءات بالمسؤولين وجولات ميدانية للوقف على سير العمل في المشاريع.



وأضاف: "سيرأس أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، اجتماعات بحضور مديري القطاعات الحكومية وأعضاء المجالس المحلية، وستتم خلالها مناقشة الاحتياجات التنموية".



وأشار الدوسري إلى أن تواجد الأمير بدر بن سلطان في محافظة الطائف سيسهم في تقديم الخدمة المباشرة لأهالي محافظات تربة والخرمة ورنية والمويه وميسان، كذلك الحال بالنسبة لمكتب القنفذة الذي سيحقّق ذات الغاية بالنسبة لمحافظات الليث وأضم والعرضيات، وسيكون هذان المكتبان مساندين لمكتبي سموه في العاصمة المقدسة وجدة، اللذين يخدمان أهالي المنطقة بشكل عامٍ، ومن بينها أهالي محافظات رابغ، وخليص والكامل والجموم وبحرة.



وختم متحدث إمارة منطقة مكة بالتنويه إلى أنه سيتم الإعلان عن مباشرة الأمير بدر بن سلطان في مكتب القنفذة في حينه.