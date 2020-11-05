"الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية على جازان

تشمل عدة محافظات حتى 7 مساءً

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على محافظات: أبو عريش، والريث، والطوال، والعارضة، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وذكرت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

الأرصاد حالة الطقس

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05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442 03:42 PM

تشمل عدة محافظات حتى 7 مساءً

"الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية على جازان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على محافظات: أبو عريش، والريث، والطوال، والعارضة، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وذكرت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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