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تشمل عدة محافظات حتى 7 مساءً

"الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية على جازان

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على محافظات: أبو عريش، والريث، والطوال، والعارضة، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.



وذكرت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.