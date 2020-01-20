جهارًا نهارًا.. شاهد امرأة تطلق النار على مراهق في شارع بنيويورك

الشرطة لا تزال تبحث عنها بعد أن ظهرت في شريط فيديو وثّق الواقعة

كشف شريط فيديو مروع عن قيام امرأة بإطلاق الرصاص على مراهق (18 عامًا) في أحد شوارع نيويورك، بعد ظهر يوم الجمعة الماضي؛ إثر شجار بين المراهق ورجل آخر.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، تبحث الشرطة في مدينة نيويورك عن امرأة سمراء اللون، ظهرت في شريط فيديو التقطته كاميرات المراقبة وهي تطلق الرصاص من مسدس فضي صغير على مراهق.

وقع الحادث الساعة الواحدة بعد ظهر الجمعة، في أحد الشوارع وسط منطقة منهاتن.

وتقول الصحيفة: إنه قبل إطلاق الرصاص بلحظات، وقعت مشاجرة بين المراهق، ورجل أسمر يدعى إيريك رحيم (36 عامًا) قام خلالها "رحيم" بالاعتداء بالضرب على المراهق، ثم فر من المكان.

وبعد قليل، رصدت كاميرات المراقبة المرأة وهي تسير في أحد الشوارع القريبة مع شخص لا علاقة له بالمشاجرة أو إطلاق الرصاص.

وبعد ذلك يُظهر الفيديو المرأة تتحرك نحو مدخل أحد المباني، وقد خبأت المسدس خلف ظهرها، ثم ترفعه وتطلق منه رصاصة نحو المراهق وتفر هاربة.

وقالت شرطة نيويورك: إن المراهق لم يُصَب؛ لكن إطلاق الرصاص أصابه وأصاب من حوله بالذعر، ففروا هاربين.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الشرطة، أن علاقة المرأة بـ"رحيم" غير معروفة، ولا علاقتها بالشخص الذي كان يسير بجوارها أو حتى المراهق.

وألقت الشرطة القبض على "رحيم" ووجهت إليه تهم الاعتداء، وحيازة لسلاح ناري لهدف إجرامي؛ لكنها لا تزال تبحث عن المرأة وتطلب أ ي معلومات عنها.