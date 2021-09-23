"البنيان": تأسيس وطننا انطلق من قيم عظيمة ساهمت في نجاح تجربة المملكة الملهمة للعالم

بمناسبة اليوم الوطني الـ91

رفع يوسف بن عبد الله البنيان نائب رئيس مجلس إدارة "سابك" الرئيس التنفيذي، خالص التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولمقام ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظهما الله - بمناسبة الذكرى الحادية والتسعين لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

كما توجه البنيان بالتهاني إلى الشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة الغالية، مؤكدًا أن الاحتفال باليوم الوطني يمثّل فرصة متجدّدة لاستلهام العزيمة التي امتلكها الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، مع كوكبة من أبناء الوطن، وهم يرسون دعائم بلادنا كأنموذج لبناء دولة قامت على أسس راسخة من التلاحم بين قيادتها وشعبها.

وأضاف: "لقد انطلق تأسيس وطننا العزيز من قيم عظيمة، شكلت نقاط القوة التي أسهمت في كل المنجزات التي استمرت منذ تلك اللحظة وحتى اليوم، ولعل ما تحقق من تقدم نوعي في مختلف المجالات يعد شاهدًا على نجاح المملكة في تقديم تجربة ملهمة للعالم، اجتمعت فيها عناصر المنهجية السديدة، والتخطيط السليم في وجود الإرادة المتواصلة لتطوير المؤسسات والقطاعات المختلفة وفقًا لأحدث المعايير العلمية والتجارب العملية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "سابك" أننا نعيش في المرحلة الحالية عهدًا من التحول الزاخر بالفرص، وذلك في ضوء الواقع الجديد الذي صنعته رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن السنوات الخمس الأولى من تنفيذ محاور الرؤية تضمّنت الإعلان عن برامج ومشاريع استراتيجية ضخمة جسّدت قدرة المملكة على استثمار مكامن تفوقها، وشكلت مشهدًا واعدًا للاقتصاد السعودي الذي يتّسم بالقوة والتنوع والاستدامة، بجانب كونه مصدرًا قياديًّا للطاقة في العالم.

وقد أكد البنيان خلال تصريحه بمناسبة اليوم الوطني، أن "سابك" تواصل اليوم دورها الريادي كقصة نجاح وطنية اجتمع فيها إيمان القيادة بقدرات أبناء المملكة، والتقت فيها عوامل المعرفة بمكتسبات التجربة لتصنع كيانًا دارت أول محركاته الصناعية في بلادنا الحبيبة، وهو اليوم الثاني على مستوى العالم من حيث قيمة العلامة التجارية بين شركات البتروكيماويات.

وأضاف البنيان أن "سابك" تدعم تحقيق رؤية 2030 من خلال مبادرتها الوطنية نساند™ التي تعمل على تأهيل المستثمرين ودعم الأفكار المبتكرة للتحول إلى مشاريع منتجة في المجال الصناعي، كما تواصل الشركة استثمار شبكتها العالمية في تعزيز الشراكات وجذب الاستثمارات وتوطين التقنية بما يخدم الصناعة الوطنية؛ حيث تنتشر الشركة اليوم في أكثر من "50" بلدًا عبر "68" موقعًا صناعيًّا، يعمل فيها حوالي "32" ألف موظف. فيما تصل صادرات "سابك" إلى أكثر من مائة دولة. وتمتلك منظومة بحثية وتقنية قوامها "20" مركزًا، نجحت في تسجيل أكثر من 9 آلاف براءة اختراع حول العالم.

واختتم البنيان تصريحه مبديًا تفاؤله بمستقبل زاهر يعزز مسيرة المملكة على مسارات التقدم والنماء، وذلك في ظل دعم القيادة الرشيدة لأبناء هذا الوطن وتهيئة بيئة تمتلك عوامل النجاح والتمكين والتميز على شتى الأصعدة، سائلًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الغالية على بلادنا وهي تنعم بالأمن والازدهار، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ويمدهما بالعون والسداد.